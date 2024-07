Kotsar Jaapani liigast: olen kuulnud ainult häid asju

Hooaja eel astusid nii Kotsar kui ka Toijala video vahendusel fännide ette ning andsid edasi omi mõtteid. Kotsar meenutas alustuseks oma korvpallurikarjääri, mis on ta viinud Eestist USA-sse ning seejärel Saksamaale ja Hispaaniasse. Nüüd on kätte jõudnud Jaapani kord.

„Olen kuulnud (Jaapani) liigast ainult häid asju. Samamoodi Jaapani kohta üldiselt. Seega olen väga elevil. Tahan, et mind teatakse tugeva töömehe ja usaldusväärse mängijana. Tahan need omadused tuua ka väljakule,“ sõnas Kotsar videopöördumises.

Jaapani kõrgliigas on paika pandud mitmed kriteeriumid. Näiteks peab klubidel olema saal, mis mahutab vähemalt 5000 pealtvaatajat. Klubide eelarve peab olema aga vähemalt kaheksa miljonit eurot. Tasub märkida, et sarnases suurusjärgus nõue eelarve osas on ka Euroliigal ehk Jaapanis liiguvadki välismängijate ja -treenerite palkadeks suured summad.