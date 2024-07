Hyundai jätkab WRC-sarjas vähemalt 2026. aastani

Hiljuti kirjutas Autosport, et Hyundai võib juba tänavuse hooaja järel WRC-sarjast taanduda, kuna nende sihiks on kaasa lüüa sportautode WEC-sarjas. Nüüd kinnitas Abiteboul, et kahel järgneval hooajal ollakse siiski WRC-sarjas olemas. Edasine on aga lahtine.

WRC-sarjas hakkavad uued regulatsioonid kehtima 2027. aastast. „Meie fookus ei ole seoses WRC-sarjaga muutunud. Meie sihiks on võita tänavu MM-tiitel. Seejärel on meie järgmiseks sihiks teha korralik eeltöö järgmiseks hooajaks. Kuulume siia,“ viitas Abiteboul WRC-sarjale.

„Oleme öelnud, et oleme suur organisatsioon. Meil on palju brände ja seega saame olla seotud mitme projektiga. Kui on vaja teha tähtsaid teadaandeid, siis neid tehakse. Praegu oleme keskendunud autoralli MM-sarjale,“ lisas prantslane.

Hyundai boss tõdes, et nende plaanid seoses 2027. aastaga sõltuvad mitmest asjaolust. Nad tahavad näha WRC-sarjas suuremat stabiilsust ja rohkem autotootjaid. „See ei ole etteheide Fordile, M-Spordile ja Toyotale, kuid on selge, et vajame sarja rohkem tootjaid. Vajame rohkem sõitjaid ja vajame rohkem meelelahutust,“ lisas ta.

Hyundai naasis WRC-sarja 2014. aastal. Seejärel on võidetud kaks võistkondlikku trofeed, kuid individuaalset MM-tiitlit ei ole Hyundai sõitjad veel enda valdusesse saanud. Oma tiimiga oldi sarjas ka aastatel 2000–2003.