Tartu korvpallimeeskonnaga liitub Egiptuse koondislane

Peatreener Aivar Kuusmaa sõnul on egiptlasel kõik vajalikud omadused olemas. „Omaril on meie jaoks kõik vajalikud liigutused olemas – ta võtab lauda, on aktiivne, viskab eemalt. Lisaks sellele on ta kõva tööloom ja tundub väga okei inimene. Ta on mänginud ühe hooaja Šveitsis, mis teeb meie jaoks ka asja lihtsamaks. Kokkuvõttes peaks ta olema meie meeskonna jaoks sobiv mängija ja loodame, et panime valikuga täppi,“ sõnas Kuusmaa.