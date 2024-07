Allsalul on käsil üks karjääri parim aasta, mille jooksul on eestlanna teeninud mitmeid poodiumikohti. Mai alguses toimunud Kopenhaageni profituuri etapil lõpetas Allsalu teisel kohal, kaotades ümbermängimise järel maailma tippu kuuluvale soomlannale Eveliina Salonenile. Juuli alguses krooniti eestlanna Ida-Virumaal teist aastat järjest Eesti meistriks. Seda, et Allsalu hoog on paljulubav, tõestas äsja Soomes lõppenud European Open, kus ta teenis kõrge viienda koha.