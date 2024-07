Läti ralli peakorraldaja: õnneks ei tabanud Evans generaatorit ja inimesed jõudsid enne Tänakut teelt ära hüpata

„Üldine tunne on see, et kõik planeeritu sai tehtud. Kõik toimis. Kõige rohkem küsimärke oli seotud punktikatsega, mille lõpp oli rallikrossi rajal. See oli keeruline etapp. Asjad siiski toimisid. Kõik kiiruskatsed algasid õigel ajal. Esimene mulje on kindlasti positiivne,“ sõnas Strokšs alustuseks.