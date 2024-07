Rallispets Colin Clark: Hyundai fookus on muutunud. Tiim tunnetab, et Ott Tänak on hoos ja võib võita MM-tiitli

DirtFishi veergudel anti taas sõitjatele punkte ning Clarki hinnangul oli Tänak Lätis suurepärane. Tänak teenis kümnest võimalikust punktist üheksa. Üheksa sai ka ralli võitnud Kalle Rovanperä. Sebastien Ogier teenis kaheksa ning MM-tiitli eest heitlevad Elfyn Evans ja Neuville vastavalt seitsme ja kuue. Kõige kõrgema hinde sai Martinš Sesks, kes viis koju maksimumpunktid.

Kõige olulisem on aga tiitliheitlus ning seal on Clarki hinnangul jõuvahekorrad kaldumas Tänaku kasuks.

„Mainisin seda juba Poolas. Tundsin juba toona, et Hyundai meeskonna fookus on muutunud. See oli imeväike muudatus, kuid siiski muudatus. Poolas muutus tiimi fookus,“ kirjutas Clark oma ülevaates.

„Nad (Hyundai juhid) nägid, et Tänak on hoos ja mõlemad osapooled said sellest ühiselt aru. Tänak on varasemalt pidanud Hyundais võitlema nii autoga kui ka oma positsiooni pärast meeskonnas. Seda just Neuville’i mõju tõttu tiimis,“ lisas Clark.

„Mulle tundub, et tiimi sees on asjad muutumas ja see sobib Tänakule. Ta näib tugev. Kui keegi sunniks mind raha panustama, siis ma paneksin raha Tänaku MM-tiitli peale,“ lõpetas Clark.

Järgmine MM-ralli sõidetakse 1.-4. augustini Soomes.

MM-sarja üldseis viis rallit enne hooaja lõppu:

1. Thierry Neuville (Hyundai) 145 punkti

2. Ott Tänak (Hyundai) 137 punkti

3. Elfyn Evans (Toyota) 132 punkti

4. Sebastien Ogier (Toyota) 117 punkti

5. Adrien Fourmaux (M-Sport) 101 punkti

6. Kalle Rovanperä (Toyota) 86 punkti

7. Takamoto Katsuta (Toyota) 65 punkti

8. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 65 punkti