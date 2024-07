KUULA JA VAATA | „Mehed ei nuta“: kas Tänak on suurim soosik MM-tiitlile? Mida oodata Eesti OM-koondiselt?

„Mehed ei nuta“ peateemad 23. juulil:

- Sündmusterohke Läti ralli. Ott Tänak on muredest hoolimata kerkimas suurimaks tiitlisoosikuks või vara veel hõisata? Kokkupõrge reklaamplakatiga: Tänak ilmaasjata vabandas korraldajate ees? Kas Thierry Neuville’il on õigus, kui ütleb, et pole normaalne, kui MM-sarja liider puhastab seitse rallit järjest teed ja poole-hooaja-sõitjad naudivad parimaid stardikohti?