Hannes Soomer naaseb Jaapanist esikohaga

„Sattusin suurepärasesse võistkonda, kus kõik teadsid, mida nad teevad,“ sõnas Soomer pärast võistlust. „Meie mootorratta seaded panustasid esmalt mugavusele, et väsinud peast sõita jaksaks ja võistluse käigus olime omas klassis pea ainsad, kelle ringiajad aja edenedes ei kukkunud, vaid püsisid eesmärgiks võetud vahemikus. Seda enam, et Ainosuke Yoshida vigastuse tõttu pidime mina ja Tomoya Hoshino sõitma mõlemad neli vahetust. Ainosuke kukkus võistluseks valmistudes ja ehkki esiti näis, et tema jaoks on kogu üritus lõppenud, suutis ta pärast esimest nelja vahetust siiski ühe kaasa teha, mis oli ülejäänutele teretulnud puhkuseks.“