Harku järvel toimunud tiitlivõistlustel saadi medal kõigis masinaklassides

„Olen Euroopa meister nüüd esimest korda, maailmameistriks olen varem korra tulnud. See on kindlasti kustumatu emotsioon ja kuna ma sel aastal ei saanud MM-il sõita, sest mul oli käsil kooli lõpetamine, uude kooli sisseastumine ja kaitseväkke minek, siis EM oli minu ainus võistlus. Seega emotsioone oli väga palju. Kui teadsin, et olen võitja, siis oli raske õnnepisaraid tagasi hoida,“ võttis Lember emotsionaalse jõuproovi kokku.