SPIKKER | Viimasel hetkel OM-rongile hüpanud Heiki Nabi timmis Armeenias vormi. Medaliheitluses on tal häid võimalusi

39-aastane Nabi on üks Eesti olümpiakoondise kogenumaid liikmeid ja üks kolmest sportlasest, kes on varem olümpiapoodiumil seisnud. Kui sõudjal Tõnu Endreksonil on 2008. aastast ette näidata hõbe ja 2016. aastast pronks ning sõudjal Allar Rajal 2016. aastast pronks, siis Nabi sai 2012. aastal kaela hõbeda. Kokku on Nabi seni osalenud kahtedel olümpiamängudel. 2016. aastal Rio de Janeiros sai ta raskekaalus kirja viienda koha. Nüüd ootab teda ees karjääri kolmas olümpia.