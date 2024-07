Eesti kõrgliiga punane latern tõi peatreeneriks tuttava juhendaja

Klasen on Nõmme Unitediga hästi tuttav, sest ta juhtis meeskonda ka aastatel 2016–2022. Erinevates rollides on Klasen klubis töötanud üle kümne aasta.

„Martin tunneb klubi ja esindusmeeskonda peensusteni, tema käe all tõusis meeskond esiliigasse ning ta on täiskasvanute jalgpalli toonud suure hulga meie noori. Leidsime, et ta on parim variant esindusmeeskonda juhtima,“ selgitas FC Nõmme Unitedi president Mart Poom klubi Facebooki lehe vahendusel.