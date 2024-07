VIDEO | Jalgrattur Madis Mihkels näitas Pariisi olümpia eel head vormi

Valloonia velotuur lõppeb reedel, 26. juulil. Teisipäeval on kavas 188,3 km pikkune etapp, mille lõpuosas on lühikesed, aga kohati järsud tõusud. Mihkels tuleb starti ka Pariisi olümpiamängude grupisõidus. See peetakse 3. augustil.