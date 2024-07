Purjutamine enne otsustavat mängu? Leedu korvpallikoondislaste kohta levivad süüdistused, kapten eitab režiimi rikkumist

Tapinas kirjutas oma Facebooki lehel, et mitmete Puerto Ricos San Juanis peetud kvalifikatsiooniturniiril viibinud allikate väitel pidutsesid korvpallurid enne turniiri finaali, mis kaotati Puerto Ricole tulemusega 68:79.

„Turniiril on rohkem ametnikke ja treenereid kui mängijaid, aga paistab, et tagada ei suudetud isegi elementaarse režiimi täitmist. Ja peatreener? Mis peatreener? Isegi Žalgirise-päevilt levivad jutud, et „meie Kaziukast“ (Kazys Maksvytise hüüdnimi - toim.) armastavad kõik, sest ta laseb mängijatel teha, mida nad tahavad,“ lausus Tapinas.

Leedu koondise kapten Mindaugas Kuzminskas eitas esmaspäeva õhtul tehtud sotsiaalmeedia postituses joomist ja laaberdamist. „Olen saanud palju sõnumeid ja selleks, et vältida igasuguseid tõlgendusi, ütlen sirgelt ja selgelt välja, et režiimi ei rikutud või et matši tulemust mõjutas mingi muu tegur,“ sõnas ta.

Leedu alaliidu peasekretär Mindaugas Balciunas kommenteeris teemat portaalile Basketnews nii: „Mul ei ole midagi selgitada. Pärast finaali oli õhtusöök, mis kestis õhtul kella 11-st öösel kella üheni. Ja muud midagi. Muus osas on mul öelda vaid seda, et enne turniirile sõitmist kogunesid korvpallurid ühel korral Palangas. See on ainus asi, mida saan öelda.“

Leedu korvpallikoondis pääses meeste olümpiaturniirile viimati 2016. aastal. Alates 2021. aasta septembrist koondist juhendanud Maksvytis teatas eelmisel nädalal, et paneb ameti maha.