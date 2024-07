Pronksivõidus tähtsat rolli mänginud äär jätkab Rapla korvpallitiimis

Niits on Raplat esindanud alates 2022. aastast. Varem on ta mänginud ka Audentese SG/Noortekoondises, Pärnu Sadamas ja Rakvere Tarvas.

„Hea on tagasi olla. Ma usun ja tean, et meil on kõik vajalik olemas, et saavutada midagi suurt ja võimast. Toome selle rahva saali ja hakkame mölluga pihta,“ vahendas Niitsu sõnu Rapla Facebooki leht.