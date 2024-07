Neuville tänas Rovenperä ja Ogier’d, et nad Läti rallil suured punktid Tänaku eest ära võtsid

Kui tahta näha pettumust visuaalis, tuleb otsa vaadata Thierry Neuville’ile pärast Läti ralli finišit. Tema silmist peegeldub lootusetus. Löödud mees. Teda lõi eelkõige tiimikaaslane Ott Tänak , kes kärpis heitluses tšempionitiitlile vahet kuraditosina punkti võrra, ning Neuville’i edu on kõigest kaheksa silma.

Ometi leidis Neuville ka midagi positiivset. „Tore, et meil on Kalle Rovenperä ja Sebastien Ogier, kes sõidavad poole kohaga ja võtsid suured punktid minu jälitajate ees ära,“ sõnas Neuville. „Samas võivad nad nüüd asja täiega käsile võtta ja tulla maailmameistriks ilma, et kõikidel rallidel osaleksid, sest nende tingimused kruusal on sedavõrd soodsamad. Aga see poleks normaalne.“