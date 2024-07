DELFI VIDEO | Eneli Jefimova kolis Pariisi olümpiamängude nimel Kalev Spasse elama

„Kui sealt edasi saame, on juba kergem edasi minna,“ ütles Tallinna lennujaamas Delfile intervjuu andnud Jefimova. Hiljutine Euroopa meister ja tema treener Henry Hein jõuavad Pariisi täna õhtul, 100 m rinnuli eelujumine ja poolfinaal on kavas pühapäeval, 28. juulil.

Viimased olümpiaeelsed nädalad veetis Jefimova Tallinna kesklinnas Kalev Spas. „Pärast juunioride EM-i kolisin Kalevisse, et oleks kergem trenni teha. Ja üldse on linnas kergem elada kui Audenteses, kus suvel ei saa tegelikult süüa ka. Tegime trenni ilusti ja kõik on läinud plaanipäraselt,“ lausus ta.