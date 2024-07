Max Verstappen võistles Ungari GP eel hiliste öötundideni virtuaalmaailmas

Verstappeni pahameele põhjuseks uskusid mitmed eksperdid olevat vähest magamatust. Nimelt osales hollandlane võistlusnädalavahetuse jooksul ka iRacingu platvormil peetud virtuaalsel Spa ringraja 24-tunni võidusõidul, mille tõttu jõudis ta laupäeva öösel magama alles pärast kella kolme. Arvestades, et pühapäevane võistlussõit algas Ungaris vaid 12 tundi hiljem, jäi Verstappenil magamiseks ja võidusõiduks ette valmistumiseks võrdlemisi lühike ajaaken. Sellise käitumise mõistsid hukka brittide Sky eetris nii kommentaator David Croft kui ka külalisreporterina eetris olnud 2016. aasta maailmameister Nico Rosberg. „Võrreldes Lando Norrisega, kes läks eile magama kell 23.05 ning ärkas kell 8.05, näitab Max üles äärmist ebaprofessionaalsust, mängides kella kolmeni arvutis. See on ju natuke pettumust valmistav? See näitab lihtsalt, et ta on oma varasema domineerimisega liialt ära harjunud.“ ütles Rosberg võiistluse eel otse-eetris.