Pühapäevamees Tänak, kehv „teehöövel“ Neuville, võidukad pooleteramehed... Kuraditosin märksõna Läti rallist

Kes on pühapäevamees? Vastus: mõistagi Tänak. Ta on kogunud rallide viimastelt päevadelt palju enam punkte kui rivaalid. Kui kõige rohkem võib kaukasse kukkuda 12 punkti, siis Tänaku viie eelmise ralli skoor oli 11, 10, 11, 10, 11. Ja nüüd tuli lõpuks jackpot, 12 punkt. Pühapäev on Tänaku päästeingel ning hoiab teda suures mängus, kui pehmelt väljenduda – kahel esimesel päeval on ta rallidelt saanud 61 punkti, ent pühapäevade kokkuvõttes 76 ehk kõvasti üle poole.