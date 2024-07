DELFI VIDEO | Lätis MM-debüüdi teinud X-mängude täht ja USA rallisarja valitseja Semenuk: olin üsna hädas

Nooruspõlves korjas Semenuk kulda-karda jalgratta mäestlaskumises nii X-mängudel kui ka Red Bulli egiidi all toimunud võistlustel, ent 2020. aastal hakkas kanadalane tõsisemalt tegelema oma südameala autoralliga. Põhja-Ameerika ARA-sarja (American Rally Association) sõidetakse alates 2017. aastast, teiste seas on kahel korral kokkuvõttes triumfeerinud ameeriklane Travis Pastrana. Aga kahel viimasel hooajal võttis ookeani taga üldvõidu just Subaru WRX-ga võistlev Semenuk.