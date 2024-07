Maailma kettagolfarite paremik võistleb juba sel nädalal Tallinna lauluväljakul

Tallinna lauluväljakul toimuv suurvõistlus on üks viiest kõrgeima kategooria ehk Elite Seriesi etapist, mis sel suvel Euroopas aset leiavad. Võistluse üks peakorraldaja Matthias Vutt seletab, et sel nädalal ei ole USA-s ega mujal maailmas toimumas ühtegi ligilähedaselt võrdväärse tasemega võistlust. „Lisaks jagatakse viiel Euroopa etapil sama palju punkte nagu enamus USA võistlustel. See omakorda tähendab, et sel võib meie kodumaal näha võistlemas suurt osa discgolfimaailma suurkujudest,“ lisas ta.