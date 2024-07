Discgolf’i etikett: näpunäiteid nii mängijale kui ka pealtvaatajale

26.–28. juulini toimub Tallinna lauluväljakul Euroopa Discgolfi Festival 2024, kuhu tulevad kokku maailma kettagolfitipud. Kui soovid sellest põnevast sündmusest osa saada ja tulla mängijaid jälgima, tasub kindlasti üle vaadata peamised etiketti puudutavad küsimused ja reeglid.

Discgolf pakub nii lõbu kui ka füüsilist koormust, kuna võid rajal korve jahtides märkamatult läbida mitu kilomeetrit. Tavaliselt on rajal 18 korvi, millest igaühel on oma määratud par-väärtus. Par tähistab visete optimaalset arvu, millega kogenud mängija peaks ketta korvi saama. Näiteks par 3 tähendab, et ketas peaks jõudma korvi kolme viskega. Mängu eesmärk on läbida rada võimalikult väheste visetega. Lõpptulemus on kõigi korvide pealt teenitud punktide summa.

Mängija etikett

Kõige olulisem reegel, mida kõik discgolf’i-mängijad peaksid alati järgima, on enda ja teiste mängijate ning pealtvaatajate turvalisuse tagamine. Laiksoo rõhutab, et sõltumata sellest, kas mängitakse oma lõbuks või võistlustel, peaks iga mängija esindama sporti positiivselt ja lugupidavalt. Oluline on õpetada ja juhendada ka neid, kes alles spordialaga alustavad.

Mängijate grupis on soovitatavalt kuni viis inimest. Et rajal ei tekiks ummikuid, on oluline hoida mängutempot või lasta kiiremad grupid viisakalt ette.

„Kuna ühte konkreetset korvi/rada mängib korraga üks grupp, tuleb alati ära oodata, millal eesolev grupp on korvi lõpetanud, et kaks gruppi korraga sama rada ei mängiks. Kui ei ole tegu võistlusega ja ees mängiv grupp on aeglane, võib viisakalt paluda, et äkki tohib mööda mängida,“ sõnab Laiksoo.

Seega – kui näed kedagi, kes kihutab rajal nagu ketas tuules, lase tal lahkesti mööduda.

Vahel võib ka juhtuda, et ketas läheb viske järel kaotsi. Sellisel juhul peaks kogu grupp aitama seda otsida. Kui ketast kolme minuti jooksul ei leita, peab grupp otsustama, kas mängitakse edasi eelnevast viskekohast või vabastatakse rada vajadusel järgmise grupi jaoks.