Tour de France’i võiduga ajalugu teinud 25-aastane Tadej Pogacar tahab juba tänavu lisa

Pogacar võitis sel aastal ka Giro d’Italia ning käimasoleval sajandil on ta esimeseks meheks, kes võitnud samal kalendriaastal nii Itaalia kui ka Prantsusmaa velotuuri. Viimati suutis seda itaallane Marco Pantani 1998. aastal. Varasemalt on selle saavutuseni jõudnud näiteks Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Miguel Indurain, Fausto Coppi, Bernard Hinault jne.

„Loomulikult olen ma väga õnnelik. Kaks eelmist Tour de France’i olid minu jaoks rasked. Sel korral olin aga kõikidel võistluspäevadel enesekindel. Isegi tänavusel Girol oli mul üks halb päev. Ma siiski ei ütle, et milline see halb päev oli,“ viskas Pogacar nalja.

Sloveeni järgmiseks eesmärgiks on tõusta ka tänavuseks maailmameistriks. Pogacari sooviks on teha seega nö kübaratrikk ja võita aasta jooksul nii Giro, Tour kui ka MM-tiitel. Varasemalt on seda suutnud ainult Merckx ja iirlane Stephen Roche. Viimati sai sellega hakkama Roche 1987. aastal.