Andres Sõbra juhendatav Keila KK allkirjastas kolmanda mängija

Satsi sõnul on Keila korvpallimeeskonnaga liitumine väga hea võimalus uuesti kõrgemal tasemel mängida. „Tuleval hooajal sooviksin näidata, et kuulun sellele tasemele ning tunnen, et Keila KK ja peatreener on mulle selleks väga hea võimaluse andnud. Tuleb ise mees olla ja see ära kasutada.“