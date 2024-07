Manchester United jahib PSG mängijat Xavi Simonsit

United alustas oma suvist üleminekuäri silmapaistvalt, sõlmides leping Joshua Zirkzeega ja Leny Yoroga. Paljud teated viitavad sellele, et Simons võib olla järgmine, kirjutab ESPN.

Olukord sarnaneb tehinguga, mille United sõlmis eelmisel nädalal Leny Yoroga. Mõlemas situatsioonis on lepingu sõlmimisel olnud allajääja United. Tehingut raskendab Simonsi tugev side PSG ja Leipzigi meeskonnaga, kuid võimalust on. Unitedi boss Erik ten Hag on Simonsi suur fänn ning uus abimänedžer Ruud van Nistelrooy üritab veenda 21-aastast klubiga liituma.