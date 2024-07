DELFI FOTOD | Paide sai Kalevi vastu dramaatilise võidu, Levadia kaotas punkte

„Kahju, et kaitses üks eksimus tuli, aga vaatame selle üle ja teeme vigade paranduse,“ rääkis Paide kaitsja Joseph Saliste pärast mängu Soccerneti ülekandes.

Kalevi 19-aastase ääreründaja Taavi Jürisoo sõnul võideldi küll tublilt, kuid natuke jäi puudu. „Paide on Eestis üks paremaid meeskondi ja teame juba eos, et peame nende vastu tavapärasest rokem kaitsma. Rünnakul oleks tahtnud neid napsata, aga täna ei tulnud see ka välja.“