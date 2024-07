Norris täitis (lõpuks) käsku ja Piastri teenis Ungaris karjääri esimese etapivõidu

Kvalifikatsioonis teise koha saanud Piastri kerkis hea stardi toel liidriks ning hoidis konkurendid selja taga kuni 48. ringini. Siis tegi austraallane aga posipeatuse, mis langetas ta tiimikaaslase Lando Norrise selja taha. McLaren tundis, et on Piastrile liiga teinud ja palus Norrisel esikoht tagasi anda. See vallandas aga pea 20 ringi väldanud sõnasõja, kuniks Norris viimaks hoo maha võttis ja Piastri endast mööda lubas.