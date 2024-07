Ott Tänak vabandas FIA ees sapise kommentaari pärast

„See iseloomustab võistluskeskust. Ilmselt nad nautisid head toitu ja head veini, sest tee oli blokeeritud ja auto tulemas? Aitäh, võistluskeskus, et te hoolitseteme meie eest!“ kommenteeris Tänak RallyTV-le, kui oli tühjaks vajunud reklaamkaare autolt eemaldanud ja masina sõidukorda saanud. „Me oleme terved. Aga kurat võtaks, kaamerast on hästi näha, et tee on blokeeritud ja katse jätkub. Loodetavasti oli vein hea...“

„Ott Tänak ja Hyundai tiimiliige kohtusid FIA esindajatega, et analüüsida olukorda, mis oli kõigi arvates potentsiaalselt ohtlik. Tänak nõustus, et tema kommentaarid polnud spordiala huvides, kuid samas olid need tehtud kõigest mõni hetk pärast vahejuhtumit. Ta vabandas oma sõnavõtu pärast, kuid oli täpsemate asjaolude väljaselgitamisest huvitatud,“ seisis teadaandes, et FIA on alustanud täiendavat uurimist. „Kõik kolm osapoolt teevad koostööd, et intsidenti paremini mõista ja et meie spordiala turvalisus paraneks. See on FIA jaoks ülimalt oluline.“