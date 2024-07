DELFI VIDEO | WRC2 klassis seitsmendana lõpetanud Jeets: ebaõnne oli liiga palju

Eestlase suur sõit päädis kümnendal kiiruskatsel, kus ta keeras masina üle katuse ja kaotas parematele üle viie minuti. Jeetsi sõnul said aga probleemid alguse juba varem.

„Ralli algas juba reede hommikul keeruliselt. Nägime, et hoog oli hea, kuid teisel katsel kaotasime pidurid. Pärast juhtus selline intsident, et hooldusalasse minnes, sõitis konkurent meil ukse maha. Pidime neli katset lahtise uksega võistlema. See oli keeruline, kuna tolmu oli palju ja väga midagi ei näinud,“ selgitas Jeets Delfile.