Mbappe on Reali suurima palgaga mängija, kuid Barcelona mehed teenivad rohkem

Hispaania ja Inglismaa meedia kirjutavad, et Mbappe on nüüdsest ka Reali suurima palgaga mängumees. Samas teenivad kaks FC Barcelona vutituusa temast rohkem. Mbappe aastapalgaks Realis on 30 miljonit eurot.

La Liga suurima palgaga mängijaks on Barcelona poolkaitsja Frenkie de Jong, kelle töötasuks on 37,4 miljonit eurot. Teist kohta hoiab Barcelona tipuründaja Robert Lewandowski 33,4 miljoni euroga.

La Liga palgatabeli esikümnes on kokku kolm Barcelona mägnijat. Lisaks de Jongile ja Lewandowskile on edetabelis ka Ilkay Gündogan. Reali mängijaid on esikümnes kokku kuus. Mbappe kõrval on pingereas veel David Alaba, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde ja Thibaut Courtois. Lisaks on esikümnes Madridi Atletico väravavaht Jan Oblak, kes hoiab 20,7 miljoni euroga viiendat positsiooni.