Uus Paolo Maldini! Londoni Arsenal toob 45 miljoni euro eest tiimi Itaalia kaitsetalendi

Bologna ridadesse kuuluv Calafiori oli enne EM-i Itaaliat esindanud kahes matšis. EM-i avakohtumises Albaania vastu kuulus ta aga algkoosseisu. 22 aasta ja 54 päeva vanusena sai temast nooruselt teine itaallane, kes EM-finaalturniiril väljakule jooksnud. Nooremana on seda suutnud ainult legendaarne Paolo Maldini. Just Maldiniga võrreldakse ka Calafiorit. Mõlema firmamärgiks on olnud pikad juuksed ning väljakul on nende täita olnud vasak- ja keskkaitsja roll.