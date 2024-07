Ajastu lõpp: Kevin De Bruyne on ManCity’st lahkumas ja siirdumas Saudi Araabiasse

De Bruyne praegune kontraht ManCity’ga kestab 2024/25 hooaja lõpuni. Samas rääkis belglane juba kevadel, et talle pakutakse Saudi Araabist sellist raha, millest ta on seni ainult und näinud.

Nüüd teatas TEAMtalk’i ajakirjanik Rudy Galetti, et De Bruyne on jõudnud Al-Ittihadiga lepingu tingimustes kokkuleppele. Galetti andmetel peavad järgnevalt läbirääkimisi Al-Ittihad ja ManCity, et saada kokkuleppele ka üleminekusummas.