OTSE DELFI TV-s | „Kuues käik“ Vecpilsist. Vaatame Läti ralli hetkeseisule otsa koos Jaan Martinsoniga

Räägime, kuidas ajaloo esimene Läti MM-ralli nii katsete ja korralduse poolest hakkama on saanud ning mida põnevat rallipargis veel kuulda on olnud. Mõistagi võtame kokku ja analüüsime ka hetkeseisu enne kahte viimast kiiruskatset. Pühapäevadel on sel aastal teatavasti punktide poolest hoopis teine kaal kui varem, mistõttu on iga sekund ja kilomeeter selgelt arvel.