FOTOD LIEPAJAST | Tänak käis õhtu lõpetuseks võistluskeskuse ametnike jutul, autol vahetati käigukast

Hetkel pole teada, kas tegu oli ametliku või mitteametliku kohtumisega, kuid võib arvata, et jutuks oli 14. katsel juhtunu.

Intsident jättis Tänaku jooksva stopperiga katsele seisma mitmeks minutiks, olles lõhkunud ka auto vasaku esimese nurga. Auto sõidukorda tagasi putitanud ja reklaamkaare autolt eemaldanud, veeres eestlane finišisse ning andis RallyTV-le sapise kommentaari: „See iseloomustab võistluskeskust. Ilmselt nad nautisid head toitu ja head veini, sest tee oli blokeeritud ja auto tulemas? Aitäh, võistluskeskus, et te hoolitsete meie eest!“ alustas Tänak.

Ta jätkas: „Me oleme terved. Aga kurat võtaks, kaamerast on hästi näha, et tee on blokeeritud ja katse jätkub. Loodetavasti oli vein hea...“