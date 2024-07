DELFI LIEPAJAS | Imeline ajalugu: Läti rallistaari Sesksi eduloole pani aluse vanavanaisa meierei

Uldis Sesk tunnistas, et käsil on elu üks parimaid nädalavahetusi: veerandsada aastat tagasi ette võetud võimatu missioon – tuua Liepajasse MM-ralli – osutus võimalikuks ja kirsina tordil kihutab tema poeg Martinš maailmameistritega samal tasemel ja jahib poodiumikohta. „Poleks iial uskunud, et Martinš Rally1 autos nii kiire on. Aga näe, minugi vanuses kohtad üllatusi,“ muigas Uldis.