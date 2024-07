Kregor Zirk Pariisi olümpia eel: ootan väga publikuga täidetud ujumisareeni

Paris La Defense Arena nimeline ujumishall mahutab olümpiamängude ajaks 5000 inimest ning piletid on ammu välja müüdud, sest ujumisvõistluste üheks tõmbenumbriks on kodupubliku ees võistlev Leon Marchand, kes ristab piigid Zirkiga 200 m liblikujumises.

„Kokkuvõttes on olümpiamängud nagu iga teine võistlus, kuid seal on lihtsalt rohkem kaameraid ja reportereid. Bassein on ikka 50 meetrit pikk, stardipukid on samasugused nagu teistel tiitlivõistlustel. Minu jaoks on sellel võistlusel teistsugune aura, sest järgmist võimalust pead ootama neli aastat,“ arutleb Tokyos 13. koha pälvinud eestlane.