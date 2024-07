„Loodetavasti nautisite head veini!“ Eluohtlikkusse olukorda seatud Ott Tänak saatis võistluskeskusele sapise sõnumi

Intsident jättis Tänaku jooksva stopperiga katsele seisma mitmeks minutiks, olles lõhkunud ka auto vasaku esimese nurga. Auto sõidukorda tagasi putitanud ja reklaamkaare autolt eemaldanud, veeres eestlane finišisse ning andis RallyTV-le sapise kommentaari: „See iseloomustab võistluskeskust. Ilmselt nad nautisid head toitu ja head veini, sest tee oli blokeeritud ja auto tulemas? Aitäh, võistluskeskus, et te hoolitseteme meie eest!“ alustas Tänak.

Ta jätkas: „Me oleme terved. Aga kurat võtaks, kaamerast on hästi näha, et tee on blokeeritud ja katse jätkub. Loodetavasti oli vein hea...“