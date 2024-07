Liivakuningas Nadal lõpetas Rootsis enam kui kahe aasta pikkuse ootuse

Finaalis on Nadalil silme ees karjääri 93. üksikmängu tiitel. Senisest 92-st tiitlist on Hispaania tenniselegend seejuures koguni 63 võitnud saviliival. „Suurepärane tunne on üle pika aja finaalis tagasi olla,“ rääkis Nadal poolfinaali järel. „Olen võitnud neli matši järjest. Ma ei ole midagi sellist suutnud kaks aastat. Vahepeal on juhtunud palju asju, aga ma võitlen. Olen terve turniiri võidelnud selle nimel, et olla siin, kus ma praegu olen. Sellised matšid, nagu täna, aitavad väga palju kaasa.“