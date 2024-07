DELFI LIEPAJAS | Ogier vaevalisest laupäeva hommikust: olen veidi tõbine ja magamata

Reede õhtul lahutas Ogier’d liidrist Kalle Rovanperäst 21 sekundit, aga laupäevase nelja kiiruskatsega kasvas vahe 35-le. „Ainus positiivne asi on see, et võitleme endiselt teise koha eest. Kalle tegi juba eile vahe sisse, täna ta tagasi ei andnud ja oli teisel tasemel,“ rääkis kaheksakordne maailmameister.

Nii peab teist kohta hoidev Ogier vaatama selja taha, sest ta edestas lõunapausiks Martins Sesksi 0,6 ja Ott Tänakut 9,6-ga. „Kalle on juba ammu kättesaamatu, aga isegi teise koha pärast on meil praegu võitlust piisavalt, sest oleme Martinsiga enam-vähem võrdsed ja Ott on aega tagasi võitnud. Kindlasti peame tegema paremat tööd,“ kirjeldas prantslane.

Ogier’ sõnul oli tal laupäeval hommikul energiat vähe. „Tõele au andes magasin täna öösel üsna halvasti,“ ütles prantslane. „Olin natuke haige ja energiat on vähevõitu, aga see pole vabandus. Midagi hullu pole ja ma ei maganud hästi, mistõttu olen natuke tühi. Energiat on vähe, aga õnneks me ei sõida jalgrattaga, vaid istume autos.“

Prantslase peamine eesmärk oli keskpäeval puhkamine ja lisaks polnud ta lõpuni rahul masina seadega.

„Tegime autos väikese muudatusi, millega peaks šikaanide läbimine olema lihtsam. See aitaski šikaane paremini läbida, aga samas ajal kaotasime sellevõrra mujal aega. Peame mõtlema, kas midagi annab parandada,“ ütles ta. „Midagi peab tegema, sest taga tulevad kaks meest ei tee mu elu lihtsaks.“