DELFI VIDEO | Masina üle katuse keeranud Jeets: klaasist pildus kilde silma ja sõitsime prillidega

Rallimehe sõnul suures pildis läks siiski õnneks. „Klaasid on eest katki ja tagant ühel amordil pole midagi õige. Peamine segav faktor oli klaas, sest see pildus kilde ja pidime sõitma prillidega. Lisaks pagasnik on kinni ja rehve ei saanud vahetada. Pigem oli ellujäämine,“ märkis Toyota Yaris Rally2 rooliv Jeets. „Eks see klaas ikka häiris, sest kaardilugeja poolt ei näinud midagi välja ja enda pool nägid mõrade tekkimist.“