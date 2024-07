DELFI VIDEO | Ott Tänak: sõitsime suurel kiirusel maas olnud kaarele sisse ja pidime selle lahtiharutamiseks rattad alt võtma

14. kiiruskatsel sõitis Elfyn Evans kiire paremkurvi järel maha täispuhutava reklaamkaare, järgmisena startinud Tänak sõitis sinna ja jäi teele. „Kui kurvist välja tulime, siis kaar oli teel maas ja sõitsime suure hooga sisse. Kerisime selle normaalselt ümber rataste – pidime rattad alt võtma, et see lahti harutada. See tegi omajagu haiget autole ka,“ selgitas päeva neljandal kohal lõpetanud Tänak. „Eks aero ja muu sai kannatada, aga tehniliselt oli okei.“