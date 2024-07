OTSE KELL 14.10 | „Kuues käik“ Liepajas“. Kas Tänak saab päeva lõpuks Sesksi kätte?

Päeva põnevaim küsimus on Eesti rallifänni vaatevinklist „Kas Ott Tänak saab kätte kohaliku staari Martins Sesksi ning kui palju parandab ta oma seisu MM-sarja virtuaalses punktitabelis?“ Meenutame, et tänase päeva lõpuks jagatakse sõitjatele kõige suuremad punktid: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 (juhul, kui ta ka pühapäeval finišisse jõuab). Pühapäeval peetakse eraldi punktiarvestust süsteemis 7-6-5-4-3-2-1. Lisaks jagatakse punkte ka punktikatse viiele kiiremale: 5-4-3-2-1.

Eesti ja Läti Delfi ühine videostuudio paikneb Liepaja Service Park’is Hyundai hooldusala ja Pirelli rekka vahel. Seega on saate ajal oodata stuudio kõrvale ka suuremat hulka fänne ning ka autosid hooldusesse, mis esimestele autodele (Esapekka Lappi, Neuville) avatakse 14.30.

Hetkeks, mil „Kuues käik“ otsesaade alustab ja autod lõunasesse hooldusse jõuavad, on läbitud 20-st kiiruskatsest 12. Kümne katse järel hoidis Tänak Läti rallil viiendat kohta, kaotades neljandal positsioonil olevale Takamoto Katsutale (Toyota) vaid 0,5 sekundit. Katsutast omakorda 13,1 sekundit eespool oli Sebastien Ogier (Toyota) ning veel 3,5 eespool Sesks (Ford). Soolosõitu on tegemas teist järjestikust rallivõitu jahtiv kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä, kelle edu Sesksi ees oli 10. katse järel 29,2 sekundit.