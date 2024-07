DELFI LIEPAJAS | Rally2 sõitja sai kiiruseületamise ees minutilise ajakaristuse

„FIA reeglite punkt 53.1 näeb ette, et kui ekipaaž märkab, et neil pole kiiver õigesti kinnitatud, siis võivad nad turvalises kohas peatuda, selle kinnitada ja sel juhul karistust ei kaasne. Kuna nad seda ei teinud, siis said nad eelise ning panid ennast ja võib-olla teisigi ohtu,“ selgitasid nad karistust, millega kaasnes 400-eurone rahatrahv Mālnieksile. Kuid see summa on köömes Itaalia piloodi Mauro Miele rahatrahviga.