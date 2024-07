DELFI VIDEO | Käevigastusest taastuv Raja: väike karbike valuvaigisteid on ikka kaasas

Neljapaadi raudvara Allar Raja vigastas umbes kuu aega tagasi rattaga sõites kätt, kuid on sellest tänaseks piisavalt taastunud. Väike karbike valuvaigisteid on Rajal küll igaks juhuks kaasas, kuid sõudja ise loodab, et neid vaja ei lähe.

„Viimase nädala jooksul olen saanud Viljandis väga kvaliteetseid treeninguid teha. Praegune on seis nii, et tunnen end päris hästi ja olümpiale sõitmine on juba rutiinne tegevus,“ lausus medalist unistav Raja lennujaamas. “Eesti paatkond läheb teiste elu keeruliseks tegema ja kõik ülejäänud paadid niisamuti. Sõudmises ongi nii, et kui juba olümpial oled, siis mõtled ka medalist.“