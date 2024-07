DELFI VIDEO | Olümpiale sõitev Poolak: eelmine kord oli see nagu lõbureis

2020. aasta Tokyo olümpial oli Johann Poolak veel varusõitja, kuid Pariisis istub juba ise paati. „Hetkel see kõige suurem erinevus puudutabki ärevust. Kui eelmine kord olümpiale läksin, siis oli see naljaga öeldes nagu lõbureis. Sain esimese tunde kätte, milline on olümpiaküla või mida olümpia endast üldse kujutab, aga sellele võistlusele väga palju tähelepanu ei pööranud,“ rääkis Poolak Tallinna lennujaamas, et soovib Prantsusmaal esmalt võistluspaigaga tuttavaks saada, sest pole varasemalt Vaires-sur-Marne’i kanalil võistelnud.