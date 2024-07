U20 korvpallikoondis võitis EM-il esimese kohamängu

Esimesel veerandil said eestlased paremini minema ja poolajale mindi 37:29 eduseisul. Enne viimast veerandit oli Eesti edu 15 punkti ja lõpuks teeniti kindel 69:60 võit..

Peatreener Alar Varrak: „Kindel võit. Kontrollisime enamus ajast mängu mõlemal pool väljakut. Paar halba momenti oli, aga need olid pigem sellised üksikud momendid. Mäng oli kontrolli all ja ei tekkinud kordagi tunnet, et täna võiks kaotada. Tublid poisid järjekordselt ja homme peaks olema vastaseks Horvaatia.“