Yakuza Fight tuleb taas! Nelja mehe turniiril lähevad vastamisi nelja riigi võitlejad

Kuni 71 kg kaaluvate meeste K-1 turniiril lähevad vastamisi neli võitlejat neljast erinevast riigist. Kes on need mehed, kes ringi astuvad?

Markus Mittal (183 cm) esindab Eestit ja treenib Kevin Renno akadeemias Kristo Männistu käe all. Mittal ütles, et võitlusõhtuks ettevalmistamisel nad treeneriga midagi veel otseselt paika pole pannud. „Hetkel on veel suvi. Plaanis on puhata ja suve nautida. Augustist hakkame ettevalmistustega tegelema.“

Albert „Abbe“ Thiangdee (175 cm) on Soomest pärit noor võitleja, kes on võitnud 2024. aasta Soome K-1 meistrivõistlused. Ta treenib Fight4all klubis Mikael Gebala juhendamisel ja on vasakukäeline.

Läti esindaja Aleksandr Cherkesov (182 cm) alustas poksiga tegelemist juba 10-aastaselt. 12 aasta jooksul on ta kickpoksis saavutanud rahvusvahelist edu, võites kolmanda koha WAKO maailmameistrivõistlustel. Cherkesov treenib Igor Tkatšenko juhendamisel ja on paremakäeline võitleja.

Kamil „Wayne“ Káninský (169 cm) on Tšehhist pärit kogenud võitleja, kes võitnud mitu Tšehhi meistritiitlit Muay Thais ja Sandas. Paremakäeline Káninský alustas võitlemisega 21-aastaselt ja treenib Martin Gaňo juhendamisel.