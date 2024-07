DELFI LIEPAJAS | Kuhu kadus ootamatult kõigi Hyundaide kiirus? Hyundai tehniline direktor oli nõutu, Latvalal on oma teooria

Kuid reedeseks võistluspäevaks polnud sellest kiirusest alles suurt midagi, sest parima Hyundaina oli Ott Tänak kolme Toyota ja kahe Ford järel viies. Thierry Neuville ja Esapekka Lappi olid sootuks kaks kõige aeglasemat Rally1 autot, kes said vastavalt üheksanda ja kümnenda koha. Kuhu kadus Hyundai kiirus? „Meil on sama küsimus,“ tõdes reede õhtul Hyundai tehniline direktor François-Xavier Demaison. „Ootame detaile ja tahame sõitjatega rääkida, et asjast aru saada. See on päris suur üllatus.“