„Kuues käik“ Liepajas | Äkki on WRC tippsõitjaid aastaid nörritanud reeglil ikka mingi põhjus?

„Kuues käik“ rallipodcast on jõudnud Riiast läbi lõunal rehvivahetustsooni võõrustanud Tukumsi ja teiste kaunite Läti paikade jõudnud kuurortlinna Liepajasse Tet Rally Latvia hooldusalasse. Saatejuhte on sedapuhku kolm: Gunnar Leheste ja Roland Poomiga on ühinenud ka juba kolmapäevast saadik Liepajas viibinud Eigo Kaljurand, kes täidab nädalal vastutusrikast ülesannet Delfi ralliblogi toimetajana.