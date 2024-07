Premium liigas võib edaspidi kohtunikuga dialoogi pidada vaid kapten

Kohtunikud selgitavad kaptenitele mängu ajal tehtud olulisemaid otsuseid ning selgituse ajal võib kohtunikuga rääkida ainult kapten, säilitades lugupidavat viisi. Kaptenil on vastutus, et tema võistkonnakaaslased austaksid kohtunikku, hoiaksid distantsi ning ei ümbritseks teda otsuste langetamise järel.

Mängijat, kes eirab oma kapteni rolli, lähenedes kohtunikule ja näidates üles lugupidamatuse või eriarvamuse märke, hoiatatakse kollase kaardiga. Kui kapten on väravavaht, tuleb üks väljakumängija nimetada tema asendajaks, kes esindab teda olukordades, kus väravavaht on kaugel.

Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik sõnas, et uue meetme rakendamine ei tähenda, et sellega kaoks suhtlus kohtunike ja mängijate vahel. „Kohtunikuga tohib endiselt suhelda. Kõnealune teema puudutab tähtsamaid olukordi, kus kõik osapooled ei näe asju sarnaselt. Sellega kaasnenud rahulolematuse ilmingud on olnud viimastel aastatel maailma jalgpallis kasvutrendis ja see on tarvis kontrolli alla saada,“ ütles Kaasik.