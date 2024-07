DELFI VIDEO | Gregor Jeetsi sündmusterohke hommik: ülesõit oli nii pikk, et ei jõudnud pidureid õhutada

„Esimesel katsel saime aru, et legend on veidi positiivne. Paar momenti oli, aga aeg oli üsna OK,“ rääkis Jeets Delfi intervjuus reedese võistluspäeva esimesest poolest. „Teisel oli kõik hästi kuni 17. kilomeetrini, mil kaotasime miskipärast pidurites efektiivsuse. Kahes kohas lasime auto otseks ja kaotasime natuke aega.“

„Kahjuks oli ülesõit nii pikk, et viimaseks katseks ei jõudnud me pidureid õhutada,“ jutustas rallisõitja. „Seal polnud enam kõige paremad pidurid, aga üldpildis oli hästi, kui see välja jätta. Viimasel katsel olid samuti legendis teatud puudused, mis tekitas segadust. Natuke sai sellega ära antud, aga üldpildis on hästi.“